Лидер Либерального движения В. Чмилите-Нильсен стала спикером сейма Литвы

В пятницу на пост председателя сейма Литвы была избрана 37-летняя председатель Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.
За ее кандидатуру в ходе тайного голосования проголосовали 106 депутатов, 18 были «против», пять воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными.
В. Чмилите-Нильсен родилась в 1983 году в Шяуляй, в 2007 году получила степень бакалавра английской филологии Латвийского университета.
С 2001 по 2015 годы она была профессиональной шахматисткой, гроссмейстером, многолетним членом Литовской национальной сборной.
В. Чмилите-Нильсен является победительницей Европейского чемпионата 2011 года, призером Мирового чемпионата 2006 года, победительницей Мировых шахматных олимпиад 2000 и 2004 годов.
В сейме она работает с 2015 года.
Председателем Либерального движения В. Чмилите-Нильсен была избрана в сентябре прошлого года.
Она награждена Орденом Пятой степени им. Великого Князя Литвы Гедиминаса, Офицерским крестом Ордена «За заслуги перед Литвой», является почетным гражданином Шяуляй.