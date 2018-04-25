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Лидер Либерального движения В. Чмилите-Нильсен стала спикером сейма Литвы

Фото BFL/ Витянис Юрявичюса

В пятницу на пост председателя сейма Литвы была избрана 37-летняя председатель Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен. 

За ее кандидатуру в ходе тайного голосования проголосовали 106 депутатов, 18 были «против», пять воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными. 

В. Чмилите-Нильсен родилась в 1983 году в Шяуляй, в 2007 году получила степень бакалавра английской филологии Латвийского университета. 

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С  2001 по 2015 годы она была профессиональной шахматисткой, гроссмейстером, многолетним членом Литовской национальной сборной. 

В. Чмилите-Нильсен является победительницей Европейского чемпионата 2011 года, призером Мирового чемпионата 2006 года, победительницей Мировых шахматных олимпиад 2000 и 2004 годов.

В сейме она работает с 2015 года. 

Председателем Либерального движения В. Чмилите-Нильсен была избрана в сентябре прошлого года. 

Она награждена Орденом Пятой степени им. Великого Князя Литвы Гедиминаса, Офицерским крестом Ордена «За заслуги перед Литвой», является почетным гражданином Шяуляй. 

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