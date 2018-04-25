Лидер Либерального движения В. Чмилите-Нильсен стала спикером сейма Литвы

Фото BFL/ Витянис Юрявичюса

В пятницу на пост председателя сейма Литвы была избрана 37-летняя председатель Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.

За ее кандидатуру в ходе тайного голосования проголосовали 106 депутатов, 18 были «против», пять воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными.

В. Чмилите-Нильсен родилась в 1983 году в Шяуляй, в 2007 году получила степень бакалавра английской филологии Латвийского университета.