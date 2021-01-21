Лидер ЛСДП Г. Палуцкас берет на себя личную ответственность за проигрыш партии

По его словам, на парламентских выборах произошли и организационные ошибки, ошибки в финансовом управлении, но существенной причиной, по его словам, стало то, что «социал-демократы показались избирателям ненужными».

«То есть, мы не смогли громко, четко и осмысленно объяснить избирателям, что мы записали в программе. Да, иногда я чувствовал себя как дирижер без оркестра, говорил один, когда многие из нас, лидеры и списка, и регионов, не знаю по каким причинам, удобно промолчали. Поэтому сегодня я действительно принимаю всю ответственность за эти результаты и абсолютно никого не обвиняю», – сказал он членам совета партии.

При этом он заверил, что партии вредит публичное выяснение отношение. Он также не одобряет попытки рассмотреть совместную работу с отколовшейся фракцией Социал-демократической трудовой партии.

Старожилы партии не скупились на критику председателю, а Витянис Повилас Андрюкайтис и другие призывали его не баллотироваться на предстоящих выборах главы партии, чтобы «можно было двигаться вперед и в мае реорганизовать команду».

Некоторые члены партии призывали В. Блинкявичюте принять участие в выборах председателя.

Также было принято решение 29 мая провести съезд партии, на котором объявить результаты выборов председателя. Сами выборы главы партии состояться при прямом тайном голосовании всех членов, 6-9 мая.

Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.

В октябре прошлого года на парламентских выборах ЛСДП осталась четвертой и получила 13 мандатов, поэтому осталась в оппозиции.