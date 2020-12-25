Лидер Шотландии о сделке после Brexit: Нам нужна независимость

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отреагировала на новость о соглашении Лондона и Брюсселя об отношениях сторон после Brexit. Политик потребовала предоставить Шотландии независимость. Об этом Стерджен написала в своем Twitter.

«Прежде чем начнется суета, стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли шотландцев. Нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал у нас Brexit. Для нас настало время определить собственное будущее как независимой, европейской нации», — подчеркнула она.

Ранее в четверг, 24 декабря, стало известно, что ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit.

Напомним, недавние опросы общественного мнения показали, что большинство людей в Шотландии поддерживают независимость. Между тем, в 2014 году на референдуме по вопросу о независимости Шотландии 55% граждан проголосовали против отделения от Британии.