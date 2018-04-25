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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Лидером парламентской оппозиции в Литве станет Г. Ландсбергис

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Со вторника к обязанностям лидера парламентской оппозиции в Литве приступает староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. 

По соглашению оппозиционных фракций он будет лидером оппозиции до завершения срока полномочий сейма этого созыва в середине ноября. 

Во вторник депутаты планируют назначить его и членом правления сейма. После этого голосования он официально вступит в должность. 

Г. Ландсбергис отметил, что повестка работы оппозиции будет определяться актуальными вопросами. 

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«Я думаю, что актуальные проблемы будут формировать повестку работы. Несомненно, мы должны учитывать, действительно ли государство хорошо готово, к самым сложным случаям в связи с распространяющимся в мире вирусом»,  – сказал он журналистам в сейме во вторник.

По словам политика, оппозиция также должна обсудить и предложение провести парламентское расследование возможно незаконного сбора информации в Департаменте госбезопасности.

Три оппозиционные фракции – Союза Отечества — Литовских христианских демократов, Литовской социал-демократической партии и Либерального движения – в марте прошлого года подписали соглашение о лидере оппозиции.

Согласно этой договоренности, представители фракций занимают должность лидера оппозиции по принципу ротации. 

Эту должность уже занимала староста либералов Виктория Чмилите-Нельсен и социал-демократ Юлюс Сабатаускас. 

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