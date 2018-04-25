Лидером парламентской оппозиции в Литве станет Г. Ландсбергис

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Со вторника к обязанностям лидера парламентской оппозиции в Литве приступает староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

По соглашению оппозиционных фракций он будет лидером оппозиции до завершения срока полномочий сейма этого созыва в середине ноября.

Во вторник депутаты планируют назначить его и членом правления сейма. После этого голосования он официально вступит в должность.

Г. Ландсбергис отметил, что повестка работы оппозиции будет определяться актуальными вопросами.