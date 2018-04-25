Лидеры ЕС и НАТО провели переговоры с Байденом

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что поздравила Байдена с победой.

Фото из Twitter-аккаунта

«Это новое начало глобального партнерства между ЕС и США. Сильный Евросоюз и сильные США, работая вместе, могут формировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, мультилатерализме, солидарности и общих ценностях», — написала она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора с Байденом выразил надежду на тесное сотрудничество для укрепления связей между Северной Америкой и Европой.

«Они обсудили важность нашего трансатлантического альянса как краеугольного камня нашей коллективной безопасности. Генеральный секретарь сказал избранному президенту Байдену, что он надеется на очень тесное сотрудничество с ним в целях дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров стран НАТО в следующем году», — говорится в сообщении пресс-службы Альянса.

В документе подчеркивается, что Столтенберг «поблагодарил избранного президента Байдена за то, что он является давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений».

Ранее действующий президент США Дональд Трамп дал распоряжение главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи «делать, что нужно» по передаче власти Джо Байдену. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

При этом он не стал признавать свое поражение на выборах, а дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы и верит в свою победу.

Тем временем избранный президент Байден назвал своих кандидатов на ключевые посты.