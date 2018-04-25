Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить €1,8 трлн семилетнего евробюджета

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза впервые с начала карантина в Европе, закрывшейся с середины марта, проведут очную двухдневную встречу в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Они постараются договориться по анонсированному еще в мае Фонду восстановления экономики ЕС после пандемии («ЕС нового поколения») в €750 млрд (которые предлагается взять в кредит) и новому семилетнему бюджетному плану в €1,074 трлн на 2021-2027 годы. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в распространенном в среду пресс-службой Евросовета открытом письме — приглашении на саммит к европейским лидерам.

Тема финансирования и распределения казны ЕС в ближайшие семь лет станет доминирующей, но не единственной на саммите. Помимо нее, в разделе «прочее» лидеры ЕС по инициативе Греции также поднимут проблему отношений с Турцией, которые продолжают быстро ухудшаться, а также подходы России к истории.

Собрание в масках

Первая за 4,5 месяца личная встреча лидеров сообщества будет организована с соблюдением жестких антиэпидемиологических норм, сообщил журналистам источник в Европейском совете.

«Все участники саммита должны обязательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски, если соблюдение дистанции невозможно. Рукопожатия исключены, — заявил он. — Лидеры будут встречаться в самом большом зале брюссельской резиденции Европейского совета площадью 850 кв. м, который раньше использовался только для больших многосторонних саммитов и государственных конференций. Там смогут разместиться около 30 человек, которые будут сидеть далеко друг от друга».

Помимо 27 лидеров государств Евросоюза в таких саммитах участвуют главы трех основных институтов ЕС — Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента.

Европейский чиновник также сообщил, что в ходе саммита будут отключены все системы очистки и повторной циркуляции воздуха, вентиляция в зале будет использовать только свежий воздух с улицы. Организаторы саммита постарались до максимума сократить количество задействованного в нем персонала. Предельный размер национальных делегаций сокращен с 19 до шести человек, журналисты, которых на саммитах ЕС раньше работало до полутора тысяч, в этот раз практически не будут допущены, за исключением крошечного пула из 4 фотографов и телеоператора.

Где деньги?

Согласно опубликованному в начале июля летнему экономическому прогнозу Еврокомиссии, в 2020 году спад ВВП Евросоюза составит 8,3%, причем свой прогноз Еврокомиссия планомерно и последовательно ухудшает с февраля, так что нет уверенности, что эта цифра не станет еще страшнее осенью. Это беспрецедентный по своим объемам уровень спада в послевоенной истории Европы. Только в этот раз искать источники финансирования для выхода из кризиса странам ЕС придется самостоятельно. Не будет репараций и колониальных доходов, как после Первой мировой войны, или снова репараций и монументального американского плана Маршалла, призванного не допустить распространения в Западной Европе коммунистических идей, как после Второй мировой.

«Поиск соглашения потребует напряженной работы и политической воли, — признал в своем письме к лидерам ЕС Шарль Мишель. — Время решений пришло. Соглашение необходимо. Мы должны найти рабочие решения и прийти к договоренности на благо наших граждан».

Между странами ЕС остаются серьезные разногласия как по средствам финансирования обоих финансовых проектов, так и по принципам дальнейшего распределения денег из них между странами сообщества.

Согласно предложению Еврокомиссии, все €750 млрд для фонда восстановления сообщества должны быть привлечены в виде займов на рынке капиталов, расплачиваться за них страны ЕС, по плану Брюсселя, предположительно будут совместно до 2056 года. Для выплаты этих долгов Еврокомиссия предлагает ввести во всех странах ЕС целый пакет новых налогов, поступления от которых пойдут напрямую в казну Евросоюза, минуя национальные правительства. Из этих денег предполагается финансировать экономическое восстановление после карантина в наиболее пострадавших странах и регионах, причем 500 млрд евро будут распределяться между странами в виде грантов (безвозмездно), остальные €250 млрд — в виде льготных кредитов.

Что касается семилетнего бюджетного плана, то предложенная цифра в €1,074 трлн (суммарно на все семь лет) почти на 12% превышает предыдущий семилетний бюджет ЕС (2014-2020 годов), который составляет порядка €960 млрд. При этом экономика ЕС, а соответственно и реальные доходы государств сообщества только в 2020 году сократятся по меньшей мере на 8,3%. Как следствие, сократятся и возможности стран ЕС по выплате взносов в общий бюджет.

Кроме того, евроказна с 2021 года потеряет взнос вышедшей из сообщества Великобритании, который в последние годы составлял свыше €11 млрд в год или почти €80 млрд на семь лет. Как нарастить бюджет в этих условиях — одна из главных головоломок нынешнего саммита.