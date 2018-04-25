Лидеры ЕС не могут согласовать спасение экономики

Лидеры Евросоюза четыре дня ведут переговоры по плану спасения экономики в условиях пандемии, сообщает Euronews в понедельник, 20 июля.
Отмечается, что очередное заседание состоялось сегодня утром, но закончилось уже через шесть минут без достижения согласия.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС снова встретятся сегодня в 16:00. Он также призвал их преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.
«Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС достиг успеха в невыполнимой миссии», — сказал Мишель.
Отметим, на саммите обсуждается фонд восстановления экономики ЕС на сумму 750 миллиардов евро и бюджет союза на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро.korrespondent.net