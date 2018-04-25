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Лидеры ЕС не могут согласовать спасение экономики

Nuotrauka urm.lt

Лидеры Евросоюза четыре дня ведут переговоры по плану спасения экономики в условиях пандемии, сообщает Euronews в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что очередное заседание состоялось сегодня утром, но закончилось уже через шесть минут без достижения согласия. 

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС снова встретятся сегодня в 16:00. Он также призвал их преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

«Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС достиг успеха в невыполнимой миссии», — сказал Мишель.

Отметим, на саммите обсуждается фонд восстановления экономики ЕС на сумму 750 миллиардов евро и бюджет союза на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро. 

korrespondent.net

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