Лидеры ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите 8 мая

Лидеры 27 стран ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите в Порту (Португалия) 8 мая. Повестка саммита содержится в опубликованном в среду письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества с приглашением на встречу, пишет ТАСС.

«Наша дискуссия 8 мая будет сосредоточена на том, как обеспечить всеобъемлющее восстановление [после пандемии] с прицелом на образование и приобретение навыков, что станет ключевым пунктом нашей повестки, — отметил Мишель. — Мы сосредоточимся на вопросах, как создать больше рабочих мест, повысить их качество, как бороться с бедностью и недостатком социальной интеграции граждан. Мы обсудим, как поддержать всех, кого затронул кризис с COVID-19, особенно тех, кто потерял работу или место учебы».

Он подчеркнул, что декларация саммита «определит видение ЕС того, как обеспечить амбициозные цели по зеленому цифровому переходу в [экономике] ЕС».

Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил, что Чехия намерена поднять на саммите тему своего дипломатического конфликта с Россией.

Мишель также подтвердил, что намеченный на 7 мая саммит ЕС — Индия пройдет в онлайн-формате из-за обострения ситуации с пандемией в Индии. Лидеры ЕС, которые соберутся в Порту, будут обсуждать стратегическое партнерство с премьером Индии Нарендрой Моди по видеосвязи.