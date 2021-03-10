Лидеры ЕС подписали декларацию о формировании будущего Европы

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Португалии Антониу Кошта подписали в среду декларацию о формировании будущего Европы, сообщает ТАСС.

«Этот документ открывает путь к началу серии дебатов и дискуссий, которые позволят людям из всех уголков Европы поделиться своими идеями, чтобы помочь сформировать будущее Евросоюза», — говорится в тексте.