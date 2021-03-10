Лидеры ЕС подписали декларацию о формировании будущего Европы

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Португалии Антониу Кошта подписали в среду декларацию о формировании будущего Европы, сообщает ТАСС.
«Этот документ открывает путь к началу серии дебатов и дискуссий, которые позволят людям из всех уголков Европы поделиться своими идеями, чтобы помочь сформировать будущее Евросоюза», — говорится в тексте.
Как поясняет Совет ЕС, декларация «ставит перед собой цель повысить роль граждан в формировании политики и амбиций ЕС, а также устойчивость союза к кризисам, экономическим или же связанным со здоровьем». «Это [подписание документа] создаст новый общественный форум для открытых, инклюзивных, прозрачных и структурированных дебатов с европейцами по вопросам, которые важны для них и влияют на их повседневную жизнь», — говорится в заявлении Совета.
Гражданам стран ЕС предлагается обсудить будущее ЕС по таким темам, как здоровье, изменение климата, социальная справедливость, цифровая трансформация, роль Евросоюза в мире и укрепление демократических процессов. «Эти темы совпадают с общими приоритетами ЕС и вопросами, поднятыми гражданами в опросах общественного мнения», — отмечается в нем.