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Лидеры ЕС предложили «краткий ответ на кризис»

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Евросоюзу необходимо создать целевой фонд для финансирования программ восстановления и стимулирования в секторах экономики, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции. 

«Мы сказали, что нуждаемся в фонде восстановления. О том, как может выглядеть этот фонд, Германия и Франция вели активные дискуссии», — сказала Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.  

Она подчеркнула важность быстрого восстановления европейской экономики после кризиса. «В этой связи мы хотим создать ограниченный сроками фонд в размере €500 млрд», — отметила канцлер Германии. 

В совместном заявлении говорится, что фонд будет поддерживать «наиболее пострадавшие сектора и регионы» за счет средств бюджета ЕС и в соответствии с европейскими приоритетами.

«Это худший кризис, с которым столкнулся Европейский Союз за свою историю. Такой кризис также требует соответствующих решений. Мы должны действовать, мы должны действовать по-европейски. Сегодня мы представляем краткий ответ на кризис, длинные ответы придется обсудить. Потому что Европу нужно развивать дальше», — сказала Меркель.

Париж и Берлин также заявили, что предлагают разрешить Еврокомиссии брать деньги на финансовых рынках от имени ЕС, одновременно соблюдая договора ЕС.

Все 27 стран ЕС должны единогласно одобрить предложенную программу, чтобы она начала действовать.Напомним, что ранее в Еврокомиссии объявили о глубочайшей рецессии в истории ЕС. Экономический спад на территории Евросоюза в 2020 году составит 7,4%. Рост в следующем году не компенсирует эти потери. 

Как сообщалось, пандемия и связанные с ней карантинные ограничения нанесли серьезный удар по экономике ЕС всего за два месяца. ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019 года сократился на 3,2% в еврозоне и на 2,6% во всех странах ЕС.

korrespondent.net

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