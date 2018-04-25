Лидеры ЕС предпримут попытку согласовать бюджет на 2021-2027 годы

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Предполагается, что это будет не просто, поскольку проект бюджета вызывает существенные разногласия.

В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров европейских стран с целью согласования бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Предполагается, что это будет не просто, поскольку проект бюджета вызывает существенные разногласия.

На принятие документа надеется глава Европейского совета Шарль Мишель, который обратился к столицам ЕС с призывом к поиску компромиссу. «Наше благосостояние, качество нашей жизни, будущее следующих поколений поставлено на карту», — подчеркнул Шарль Мишель в специальном видеопослании.

Проект бюджета Шарля Мишеля, однако, вызвал неоднозначную реакцию. Прежде всего, им недовольны страны, которые платят в бюджет ЕС больше, чем из него получают. По их мнению, уровень расходов слишком высок, несмотря на то, что глава ЕС его снизил по сравнению с предложением ЕК. Бенефициары выступают против сокращения расходов на политику сплоченности и сельского хозяйства.