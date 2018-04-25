Лидеры ЕС сделали заявление по случаю Brexit

Обращение обнародовано от имени президента ЕП Дэвида Сассоли, президента Европейского совета Шарля Мишеле и президента Европейской комисии Урсулы фон дер Ляйен.

«Сегодня особый день для Европейского Союза, когда у нас смешанные чувства. Это никогда не бывает моментом счастья, когда кто-то покидает семью. Но мы открываем новую главу и вложим всю нашу энергию и решимость для построения более сильного и амбициозного Европейского Союза … В последующие месяцы мы — парламент, Еврокомиссия, Европейский совет — будем работать тесно вместе, чтобы продемонстрировать преимущества уникального в истории европейского проекта. Это мощный, очень оптимистичный проект, очень положительный проект для всех граждан Европы», — отметил Шарль Мишель.

Он отметил, что для реализации такой повестки дня у ЕС есть немало: сильные ценности, свободы, верховенство права и 27 сильных демократий, 22 миллиона бизнесов, большой и мощный общий рынок.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что вызовы, которые возникают перед Европой, и возможности, которыми она может воспользоваться, не изменились вследствие Brexit. В их числе — климатические изменения, европейское Зеленое соглашение, необходимость оставаться на передовой цифровой революции, организация миграции эффективным и гуманным путем.