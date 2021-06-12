Лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19

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Лидеры стран Группы семи намерены объявить на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую информацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Соединенное Королевство пожертвует 100 млн доз вакцин в течение следующего года, в том числе пять млн доз будут отправлены в наиболее бедные страны до конца сентября. 80% от запланированного количества Великобритания распространит посредством международной инициативы COVAX.