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Лидеры ряда стран призвали бесплатно предоставлять всем будущую вакцину от COVID-19

Фото pixabay.com

Разрабатываемая сейчас вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех жителей Земли и предоставляться бесплатно. Об этом говорится в опубликованном 14 мая в Женеве открытом письме, которое подписали президенты Ганы, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Пакистана, а также ряд бывших лидеров государств и эксперты — всего более 140 человек, сообщает ТАСС.

Авторы послания призвали участников предстоящей 18-19 мая Всемирной ассамблеи здравоохранения выработать глобальное соглашение, обеспечивающее быстрый универсальный доступ к вакцинам гарантированного качества и лечению. Они считают, что тем самым министры здравоохранения, которые примут участие в форуме, подтвердят приверженность принципу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что достижение высших стандартов здоровья является фундаментальным правом каждого человека.

Как говорится в письме, глобальное соглашение по вакцинам, диагностике и лечению вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, осуществляемое под руководством ВОЗ, должно обеспечить доступ повсеместно в мире к знаниям об этой болезни, а также свободный доступ всех стран к соответствующим лицензиям. В соответствии с этим документом следует быстро разработать глобальный план организации производства и распределения вакцин и других средств против коронавируса, полностью финансируемый богатыми странами.

Предложено также срочно предпринять шаги для наращивания в мире производства миллиардов доз вакцины, найма и подготовки миллионов оплачиваемых и защищенных работников здравоохранения. При этом необходимо гарантировать, что вакцины, средства диагностики и тестирования будут предоставляться всем бесплатно повсюду. В приоритетном порядке они должны быть предоставлены персоналу, находящемуся на переднем крае борьбы с коронавирусом, уязвимым людям и бедным странам, у которых меньше всего возможностей для спасения жизни населения.

«Миллиарды людей сегодня ждут вакцину, являющуюся нашей основной надеждой на завершение пандемии, — заявил в связи с публикацией послания президент ЮАР Сирил Рамафоса. — Как и другие страны Африки, мы считаем, что вакцина должна быть свободной от патентования, ее следует быстро произвести и распределить, она должна быть бесплатной для всех». «Никто не должен быть отодвинут в конец очереди за вакциной на основании места своего проживания или размера заработка», — констатировал президент.

Координаторами открытого письма выступили Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и международная неправительственная организация Oxfam. Текст послания опубликован на сайте ЮНЭЙДС.

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