Лидеры стран Балтии призывают ЕК менять миграционную политику, поддерживают Польшу

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии призывают Европейскую комиссию (ЕК) быстрее начать пересмотр миграционной политики, выражают поддержку Польше, на границе которой с белорусской стороны скопилось несколько тысяч мигрантов.

Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис закрепили это в подписанной в понедельник декларации трех стран.

В документе содержится призыв к ЕС не только вносить «предложения по необходимым изменениям правовой системы политики ЕС в области миграции и убежища», но и обеспечить «надлежащую финансовую поддержку со стороны ЕС строительству физической инфраструктуры».

Лидеры стран Балтии еще раз осудили действия белорусского режима, которыми мигранты используются в политических целях, а также призвали руководство ЕС и НАТО «прикладывать больше дипломатических усилий в странах происхождения нелегальной миграции».

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии утверждают, что обеспокоены «правами человека и безопасностью находящихся в Беларуси мигрантов, которых вынуждают нарушить границу ЕС», поэтому призывают считать президента Беларуси Александра Лукашенко и его режим «ответственными за торговлю людьми».

«Президенты призывают все соответствующие международные организации активно включиться в разрешение ситуации, вызванной режимом А. Лукашенко. Совет Безопасности ООН отреагировал на нынешнее серьезное положение и оценил его, поэтому мы призываем Совет по правам человека ООН, Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международную организацию по миграции предпринять конкретные действия», — говорится в заявлении.

Они также выразили благодарность ведомствам ЕС и странам Запада «за поддержку во время этой гибридной атаки».

«Мы ценим солидарность и поддержку союзников по НАТО потому, что они остаются бдительными и стремятся предотвратить дальнейшее нагнетание ситуации и возможные провокации белорусского режима, связанные с инструментализацией нелегальной миграции, а также потому, что они наблюдают наблюдают за влиянием на безопасность Альянса», – указано в документе.

В частности, лидеры выразили готовность продолжать поддержку гражданского общества Беларуси.

Во время встречи в Вильнюсе в понедельник президенты также пообщались в онлайн-режиме с главой Польши Анджеем Дудой.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов. Они организовали на границе лагеря и все пытаются прорваться через границу в Польшу.

Литовские должностные лица опасаются подобного сценария на границе Литвы с Беларусью, поэтому на границе страны введено чрезвычайное положение.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.