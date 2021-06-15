Лидеры стран G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями

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Лидеры государств Группы семи (G7) на саммите в Великобритании приняли Декларацию Карбис-Бэй о здоровье, в которой пообещали совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный по итогам саммита «семерки», прошедшего в английском графстве Корнуолл.

Декларация получила название в честь одноименного городка, где прошел форум. В обсуждениях документа кроме руководителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также приняли участие лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей.