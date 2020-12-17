Lidl и Norfa обещают обдумать предложение А. Армонайте ограничить ассортимент

Фото из открытых источников

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте призвала торговые сети самостоятельно ограничить ассортимент товаров, таким образом, сократить поток покупателей и сохранить равную конкуренцию между розничными торговцами.

Lidl и Norfa обещают рассмотреть это предложение, в то время как Iki говорит, что большую часть ассортимента в магазинах составляют продукты питания.

«Мы слышали это предложение во время встречи с министром, оно будет обсуждаться, но мы пока не можем комментировать детали», — сказала BNS представитель Lidl Лина Скерсите.

Сеть магазинов Norfa также заявила, что рассмотрит предложение министра, но добавила, что сомневается в том, что изъятие некоторых товаров из торговли может повлиять на поток покупателей.

«Поток покупателей контролируется. Их количество в магазинах уже сокращается, поскольку люди во время карантина стали сознательно реже делать покупки , покупая больше товаров. (…) Исключение некоторых товаров из торговли вряд ли повлияет на уменьшение или увеличение потока покупателей », — сказал BNS пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис.

Представитель по связям с общественностью торгового центра Rimi Рената Кершене, сообщила BNS, что ограничения в магазинах не рассматриваются.

«Мы думаем, что для покупателей безопаснее купить то, что им нужно в одном месте, чем в разных», — сказала она.

В то время розничная сеть Iki подчеркивает, что является сетью пищевой продукции и у которой основной частью ассортимента являютя продукты питания. Iki не дает комментариев по поводу возможноого ограничения продаж непродовольственных товаров.

«Во всей нашей деятельности мы уделяем большое внимание пищевым продуктам, культуре их потребления, разнообразию свежих продуктов и разнообразных кулинарных изделий. Я хочу особо подчеркнуть, что для нас действительно важно управление пандемией. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать магазины для покупателей безопасными и чтобы они реже их посещали», — сказала Вайда Будриене, руководитель отдела коммуникаций.

А. Армонайте заявила в четверг, что розничным сетям предлагается самостоятельно ограничить ассортимент, в случае необходимости правительство может сделать это обязательным.

Информация ЛК по сообщению BNS