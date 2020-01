„Lietuva be šešėlio“: pernai šalyje atsirado 200 nelegalių tabako „taškų“

Tuo metu Vilniaus apskrityje vienas naujas taškas tenka 1747 gyventojams, jų iš viso yra virš 800 tūkst. Čia per metus atsirado 46 nauji taškai.

Kauno apskrityje per metus atsirado 32, Utenos ir Telšių apskrityse – po 10.

„Lietuvos be šešėlio“ vadovas sako, kad problemą spręsti reikia keliant žmonių sąmoningumą. Anot jo, parduotuvėse uždraudus eksponuoti tabako gaminius, situacija regionuose dar labiau paaštrės.

„Kainų kėlimas nėra vienintelė priemonė, siekiant atpratinti rūkalius ieškoti nelegalių alternatyvų, svarbu šviesti žmones, kad jie patys keistų savo mąstymą ir atsisakytų nelegalios produkcijos. Jeigu Lietuvos parduotuvėse bus uždrausta eksponuoti legalius tabako gaminius, situacija regionuose dar labiau paaštrės: kontrabandinės ir legalios cigaretės tuomet atsidurs po ta pačia „užuolaidėle“, – teigia K. Kupšys.

Tyrimų bendrovės „Nielsen“ tyrimas parodė, kad kas penkta Lietuvoje surūkoma cigaretė yra kontrabandinė – 2019 metų pabaigoje kontrabandos mastas pasiekė 21,3 proc.

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis antradienį teigė, kad kai kuriose savivaldybėse kas antra surūkoma cigaretė yra kontrabandinė.

Anot ekonomisto, tai skatina sparčiau didinami akcizai bei nepakankamas dėmesys kontrabandos stabdymui ir kontrolei, be to, be vadovo jau ilgą laiką esantis Muitinės departamentas.

Tyrimas parodė, kad Latvijoje kontrabandinės cigaretės pernai sudarė 16,8 proc., Estijoje – 9,9 proc. visų surūkomų cigarečių.