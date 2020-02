Lietuva išpirko 1,8 mlrd. JAV dolerių obligacijų emisiją

Nuotrauka pixabay.com

Finansų ministerija išpirko 1,8 mlrd. JAV dolerių (1,64 mlrd. eurų) obligacijų emisiją, valstybės skolą sumažindama maždaug 2,6 procentinio punkto pagal numatomą 2020 metų bendrojo vidaus produktą (BVP).

Ši obligacijų emisija buvo išplatinta 2010 metų vasario 11 dieną, už ją buvo mokamos 7,375 proc. metinės palūkanos, pranešė Finansų ministerija.

Obligacijoms išpirkti reikalingas lėšas Finansų ministerija užsitikrino 2019 metais, tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolinusi pigiausiai per visą šalies istoriją. Už dvi skirtingos trukmės euroobligacijų emisijas – 650 mln. eurų nominalios vertės 10 metų ir 850 mln. eurų nominalios vertės 30 metų – valstybė mokės 5 kartus mažiau metinių palūkanų nei už šiandien išpirktąją emisiją.

Be to, išpirktos emisijos refinansavimas 2019 metais išleistomis euroobligacijomis leis sumažinti valstybės skolos aptarnavimo išlaidas apie 76 mln. eurų per metus, nurodė Finansų ministerija.