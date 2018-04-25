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Naujienos

Lietuvoje laikinai stabdomas karo prievolininkų sveikatos patikrinimas

Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis

Lietuvos kariuomenė antradienį pranešė, kad iki balandžio 3 dienos yra stabdomas karo prievolininkų sveikatos patikrinimas. 

Pranešama, kad karo prievolininkams duoti nurodymai atvykti pasitikrinti sveikatos bus atšaukti arba perkelti į vėlesnį laiką.

„Su kiekvienu karo prievolininku bus susisiekta individualiai ir suderintas naujas sveikatos patikrinimo laikas“,– rašoma antradienį išplatintame pranešime. 

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba prašo prievolininkų, kuriems yra duoti nurodymai pateikti dokumentus ar susisiekti, tai daryti nuotoliniu būdu. 

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Pirmadienį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos batalione tarnybą pradėjo 170 šauktinių ir savanorių. 

Gegužės 11 dieną dar 60 piliečių pradės tarnybą Lietuvos karinėse jūrų pajėgose. 

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