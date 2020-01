Фото pixabay.com

Lietuvoje pernai užfiksuota mažiau ŽIV atvejų nei 2018 metais, penktadienį pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC).

Jo duomenimis, pernai ŽIV diagnozuotas 151 žmogui – 110 vyrų ir 41 moteriai. Tai – daugiausia 30-49 metų žmonės.

Užpernai ŽIV atvejų buvo devyniais daugiau, 2017 metais – 112 daugiau.

Pernai žmonės ŽIV daugiausia užsikrėtė per lytinius santykius – 78 atvejai, iš kurių 58 – per heteroseksualius bei 20 per homoseksualius santykius.