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Naujienos

Sekmadienį kai kur viršyti ankstesni šilumos rekordai

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Sekmadienį trijose meteorologijos stotyse Lietuvoje viršyti ankstesni šilumos rekordai, skelbia Hidrometeorologijos tarnyba.

Jos duomenimis, Biržuose buvo 6,8 laipsniai šilumos, tai viršijo pernai metų rekordą, siekusį 6,3 laipsnio Celsijaus.

Klaipėdoje buvo 7,8 laipsnio šilumos – tai viršijo 1995 metais buvusį 6,4 laipsnio šilumos rekordą.

Tų pačių metų rekordas sumuštas ir Palangoje, kur buvo 9 laipsniai šilumos. Ankstesnė aukščiausia čia fiksuota temperatūra buvo 6,8 laipsnio.

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Anksčiau meteorologai yra skelbę, kad 2019-ieji Lietuvoje buvo šilčiausi per visą stebėjimų istoriją, o tai lėmė globalinė klimato kaita.

Šilčiausias per visą stebėjimų istoriją buvo ir šių metų sausis.

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