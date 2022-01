„Lietuvos geležinkeliai“ informavo „Belaruskalij“ apie sutarties nutraukimą

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) pranešė oficialiai informavę į JAV sankcijų sąrašus įtrauktą Baltarusijos kalio trąšų gamintoją „Belaruskalij“ apie Vyriausybės nutarimą nuo vasario 1 dienos nutraukti bendrovių sutartį.

Oficialus raštas Baltarusijos bendrovei buvo išsiųstas sausio 17 dieną, o sausio 18 dieną Baltarusijos bendrovei taip pat pranešta, kad pagal 2018 metais sudarytą ilgalaikę sutartį teikiamos paraiškos jos krovinių vežimui nuo vasario 1 dienos nebus suderintos.

LTG jau atsisakė patvirtinti sausį pateiktas „Belaruskalij“ paraiškas dėl trąšų vežimo kitą mėnesį.

„Jeigu mus pasiektų nauji esamų ar potencialių klientų prašymai gabenti baltarusiškas trąšas, krovinių vežimo geležinkeliu bendrovė „LTG Cargo“ dėl jų konsultuosis su valstybės institucijomis, tarp kurių – ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija“, – pranešime sakė LTG generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.

Pasak pranešimo, LTG atlikta teisinės aplinkos ir pasaulinės trąšų rinkos analizė rodo, kad norint sukurti tvirtą teisinį kelią, padėsiantį visiškai sustabdyti trąšų tranzitą per Lietuvą, reikalingi ir tolesni žingsniai.

Į „LTG Cargo“ dar galėtų kreiptis kitos bendrovės, kurios nėra įtrauktos į sankcijų sąrašus, todėl bendrovė turi turėti teisinius argumentus atsisakyti gabenti tokį krovinį. Be to, pretenduoti gabenti baltarusiškas trąšas per Lietuvą gali kiti vežėjai.

„Lietuvos geležinkeliai“ „Belaruskalij“ pateikė tiek Vyriausybės nutarimo kopiją, tiek ir vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos išvadą.

Sausio 12 dieną Vyriausybė patvirtino gruodį priimtą komisijos išvadą, jog sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka nacionalinio saugumo interesų, todėl turi būti nutraukta.

Pernai gruodžio 8 dieną įsigaliojo JAV sankcijos vienai didžiausių pasaulyje kalio trąšų gamintojų ir eksportuotojų „Belaruskalij“, tačiau trąšos per Lietuvą toliau važiavo. Balandžio 1-ąją įsigalios pernai gruodžio pradžioje paskelbtos JAV sankcijos ir „Belaruskalij“ produkcijos eksportuotojai „Belaruskaja kalijnaja kompanija“ (BKK).

*Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB «BNS» sutikimo draudžiama