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Lietuvos oro uostai: авиакомпании пока не сокращают число рейсов

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Несмотря на распространение коронавируса в странах Европы и введение правительствами строгих ограничений, ни одна авиакомпания, самолеты которой сейчас летают в Литву, пока не сообщила о прекращении деятельности или сокращении числа полетов в ноябре или декабре, утверждает объединяющая три крупнейших аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai.   

«Масштабы деятельности уменьшаются, однако авиасообщение обеспечивается. Ситуация в авиации очень динамичная и стремительно меняется с учетом множества факторов», — сказал BNS представитель предприятия Тадас Василяускас. 

По его словам, в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, помимо пассажирских полетов, ежедневно выполняются грузовые полеты, чартерные и военные полеты, а также полеты, связанные с техобслуживанием самолетов. 

В настоящее время самолеты из Литвы и в Литву летают по 32 направлениям, однако эта цифра постоянно меняется. Год назад было 80 направлений. 

Совокупный пассажиропоток за год (в октябре по сравнению с октябрем прошлого года) уменьшился на 88%, а число полетов — на 62%. 

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