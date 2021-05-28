Lietuvos oro uostai: запреты на полеты «Белавиа» в страну могут стоить 0,7 млн евро

После введения правительством запрета на полеты в воздушном пространстве Литвы белорусских авиаперевозчиков, а также на полеты над Беларусью самолетов, которые направляются в Литву и из нее, компания Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») утверждает, что особого влияния на нее эти запреты не окажут — авиакомпании просто скорректировали маршруты своих полетов.
«Об отмене направлений именно из-за запрета лететь в воздушном пространстве Беларуси никаких сообщений у нас нет. Рынок быстро приспособился и продолжает готовиться к активному летнему сезону полетов в июне», — сказал BNS пресс-атташе компании Тадас Василяускас.
По его словам, единственное прямое влияние — в том, что самолеты «Белавиа» перестали летать в Вильнюсский аэропорт и из него. У «Белавиа» было 12 полетов в неделю, однако это, по словам Т. Василяускаса, для общего потока полетов — небольшие цифры.
Он сказал, что из-за запретов Lietuvos oro могут потерять примерно 700 тыс. евро в год, которые заплатила бы «Белавиа».