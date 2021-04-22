Lietuvos pastas распределила все партии средств защиты медучреждениям – министерство

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Литовская почтовая компания Lietuvos pastas в прошлом году во время первого карантина распределила все посылки со средствами защиты, полученные из Китая, утверждает Министерство транспорта и коммуникаций.

В четверг Министерство здравоохранения обратилось в Генеральную прокуратуру в связи с недостачей средств защиты.

«Речь идет о доставленных во время первого карантина средствах защиты из Китая. Тогдашнему руководству Минтранспорта и Lietuvos pastas было поручено обеспечить логистику и распределение средств защиты между лечебными учреждениями в соответствии с решениями главного операциониста», — сказал для пресс-релиза канцлер Минтранспорта Рамунас Дилба.

«По поводу упомянутой сегодня Минздравом недостачи Минтранспорта запросило данные у Lietuvos pastas, которые мы проанализировали вместе со специалистами Минздрава. Согласно предварительным данным, Lietuvos pastas распределила все полученные партии между лечебными учреждениями и выполнила условия договора», — сказал он.

По данным Минздрава, недостает средств защиты на сумму 912 тыс. евро — это защитные очки, медицинские головные уборы, маски, одноразовые халаты, перчатки.

Минздрав утверждает, что доставку средств защиты организовало Министерство транспорта и коммуникаций, которое должно было распределить их между учреждениями здравоохранения, а они должны были предоставить Центру по экстремальным для здоровья ситуациям (ЦЭЗС) акты приема-сдачи товаров о полученных и пересчитанных товарах.

ЦЭЗС утверждает, что обращался к китайскому поставщику, но тот информировал, что все товары были поставлены.

ЦЭЗС также подтвердил, что компания Hoptrans была нанята центром для перевозки товаров с логистического склада Lietuvos pastas и их хранения. Других нанятых Минздравом поставщиков ЦЭЗС назвать не может, так как договоры с ними заключал не этот центр.