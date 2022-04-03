Лифты нуждаются в ремонте

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

По данным компании Baltijos liftai, занимающейся присмотром за большей частью лифтов в столице, в Вильнюсе 2000 из них старше 25 лет (положенного срока эксплуатации). 85 после осмотра экспертов решено отключить в этом году, если ничего не будет предпринято для улучшения их технического состояния.

Эти лифты отслужили положенный срок и могут представлять опасность для жизни и здоровья жителей. Больше всего таких лифтов в домах микрорайонов Жирмунай, Виршулишкес, Каролинишкес и Лаздинай. Отключения лифтов можно избежать, если жители согласятся на модернизацию, ремонт или их замену.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt