Ликвидируется зона охраны госграницы

С 2021 года ликвидируется зона охраны государственной границы на большой части границы с Калининградской областью России, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Охранной зоны не останется у границы в районе рек Нямунас, Ширвинта и Шяшупе, а также на той части сухопутной границы, на которой оборудованы камеры наблюдения. Охранная зона останется примерно на 10% протяженности границы с Калининградской областью.
Охранная зона по-прежнему сохраняется у мостов и виадуков на границе с Россией, где риск преступности все еще оценивается как высокий, и на пограничных водах, где затруднено наблюдение за границей, например, на озере Виштитис (Виштынец).
«По мнению СОГГЛ, такое решение не только уменьшит административное бремя, но и снимет ограничения для законной деятельности физических и юридических лиц, создаст дополнительные условия и рекреационной и хозяйственной деятельности, развития туризма», — говорится в сообщении погранведомства.
СОГГЛ полагает, что благодаря оборудованным на границе современным системам наблюдения и другим техническим и организационным средствам пограничники могут обеспечить контроль над границей и без ограничений, предусмотренных для охранных зон.
Информация «ЛК», BNS