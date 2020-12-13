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TOP,Приграничье

Ликвидируется зона охраны госграницы

Nuotrauka pasienis.lt

С 2021 года ликвидируется зона охраны государственной границы на большой части границы с Калининградской областью России, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). 

Охранной зоны не останется у границы в районе рек Нямунас, Ширвинта и Шяшупе, а также на той части сухопутной границы, на которой оборудованы камеры наблюдения. Охранная зона останется примерно на 10% протяженности границы с Калининградской областью. 

Охранная зона по-прежнему сохраняется у мостов и виадуков на границе с Россией, где риск преступности все еще оценивается как высокий, и на пограничных водах, где затруднено наблюдение за границей, например, на озере Виштитис (Виштынец).

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«По мнению СОГГЛ, такое решение не только уменьшит административное бремя, но и снимет ограничения для законной деятельности физических и юридических лиц, создаст дополнительные условия и рекреационной и хозяйственной деятельности, развития туризма», — говорится в сообщении погранведомства. 

СОГГЛ полагает, что благодаря оборудованным на границе современным системам наблюдения и другим техническим и организационным средствам пограничники могут обеспечить контроль над границей и без ограничений, предусмотренных для охранных зон.

Информация «ЛК», BNS 

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