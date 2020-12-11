Ликвидируется зона охраны на части границы с Калининградской областью

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С 2021 года ликвидируется зона охраны государственной границы на большой части границы с Калининградской областью России, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Охранной зоны не останется у границы в районе рек Неман, Ширвинта и Шешупе, а также на той части сухопутной границы, на которой оборудованы камеры наблюдения. Охранная зона останется примерно на 10% протяженности границы с Калининградской областью.

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Охранная зона по-прежнему сохраняется у мостов и виадуков на границе с Россией, где риск преступности все еще оценивается как высокий, и на пограничных водах, где затруднено наблюдение за границей, например, на озере Виштитис (Виштынец).