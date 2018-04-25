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TOP,Новости,Приграничье,Транспорт

Linava: Беларусь ужесточает проверку литовских перевозчиков

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Условия перевозки грузов через Беларусь ухудшаются, утверждает президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava. По словам Ромаса Аустинскаса, только на Минской таможне некоторые грузовики простаивают по трое суток. 

Р. Аустинскас, сказал, что препятствия в Беларуси обходятся литовским перевозчикам почти в 280 тыс. евро в сутки – это простои, проверки грузов. 

«Плохо обстоят дела с Беларусью, они заметили, что мы реагируем, что делаем шаги, есть встречи и с посольством, таможенные грамоты направлены на Белорусскую таможню. (…) По нашим данным, на внутренней таможне в Минске сейчас находятся 200 грузовых автомобилей, проверяются их грузы, погруженные на литовских терминалах», – заявил в четверг BNS Р. Аустинскас.

«И это лишь Минская таможня, другие попадают на другие таможни», – добавил он.

По словам главы ассоциации, из простаивающих в Минске грузовых машин около 70 зарегистрированы в Литве. 

Он также сказал, что грузовики ожидают на таможне с вечера воскресенья.  

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