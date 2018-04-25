Linava: из-за ужесточения требований ЕС потеряют работу тысячи водителей фур

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava говорит, что планы Евросоюза (ЕС) обязать водителей фур возвращаться домой каждые восемь недель приведут к потере тысяч рабочих мест.

«Мы можем сказать четко – по нашим подсчетам, около 34 тыс. рабочих мест из Литвы уйдет», – сказал BNS генеральный секретарь Linava Мечиславас Атрошкявичюс.

Европарламентарии раньше предлагали обязать предприятия автоперевозчиков возвращать водителей фур домой каждые четыре недели, однако после переговоров с представляющей государства-члены Финляндией в четверг установлен срок восемь недель, сообщили BNS источники в Брюсселе.

По словам генсека Linava, это изменение не окажет особого влияния.

«Умирающего человека горчичники не спасут, поэтому особой разницы между четырьмя и восемью неделями нет. Сам факт возвращения автомобилей – это плохо», – сказал М. Атрошкявичюс BNS.

Он отметил, что такие требования идут вразрез с экологией, потому что возвращение фур будет увеличивать загрязнение окружающей среды.

По словам М. Атрошкявичюса, Linava намерена продолжать дискуссии о так называемом Пакете мобильности, однако особых надежд на достижение положительного результата у нее нет.

«Мы будем разговаривать и дискутировать, какие еще шаги мы можем предпринять, но это уже компетенция не ассоциации, а государства. К сожалению, в последнее время не все у нас хорошо с отношением государства к транспортному сектору, было принято много непродуманных решений – о повышении налогов и пр.», – говорит М. Атрошкявичюс.

Он посетовал, что Литва, в экономике которой роль транспортного сектора очень важна, не смогла отстоять свои позиции.

«По поводу Пакета мобильности у нас нет претензий к ведомствам и людям, которые с этим работали, однако результат отрицательный, мы не смогли убедить правительства других стран. Для Литвы это минус, для нас это намного важнее, чем для других стран, поэтому это ослабляет нас как государство», – полагает М. Атрошкявичюс.

Секретарь Linava по транспортной политике Томас Гаруолис говорит, что из-за такого решения транспортный сектор Литвы понесет огромные потери, которые в наибольшей степени затронут мелкие предприятия.

По словам Т. Гаруолиса, из-за Пакета мобильности и повышения минимальной зарплаты командируемым работникам в транспортом секторе увеличится концентрация сектора перевозок грузовыми автомобилями и соответственно снизится уровень конкуренции.

«Вполне вероятно, что для экономики страны вызовы, с которыми сталкивается сектор автомобильных грузоперевозок, чреваты потерей как минимум 1,6% валового внутреннего продукта», – говорится в комментарии Т. Гаруолиса для СМИ.

По его словам, пособия по безработице для потерявших работу в результате банкротств предприятий работников транспортного сектора потребуют от государства единовременных расходов на сумму примерно 111 млн евро, прогнозируется, что будет потеряно 102 млн евро доходов госбюджета, из которых 65 млн евро – в результате недополученных Фондом социального страхования взносов и 37 млн евро – в результате недополученного подоходного налога.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для перевозчиков западноевропейцы добиваются их вытеснения с рынка. Западноевропейцы же утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить ситуацию работников.