Linava призывает перевозчиков избегать КПП Беларуси, некоторых КПП Польши

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В связи с тем, что из-за ситуации на белорусско-польской границе правительство Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью, литовских перевозчиков призывают выбирать другие направления для перевозки грузов, сообщила Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava.

Движение через границу Литвы и Беларуси не ограничивается, однако секретарь ассоциации по инновациям и транспортной политике Андрюс Бурба говорит, что необходимо постоянно наблюдать и оценивать ситуацию на границе, которая может измениться в любое время.

«Если только есть возможность обогнуть дороги этой страны (Беларуси) в эти дни, мы призываем воспользоваться альтернативами и доставлять грузы по другим международным маршрутам», – сказал для сообщения А. Бурба.

Он также отметил, что при выборе других маршрутов могут возрасти цены перевозок, которые зависят от километража.

Польша с утра вторника закрыла контрольно-пропускной пункт (КПП) Кузница-Брузги – чтобы пересечь границу, нужно ехать через Тересполь-Брест или Бобровник-Берестовица.

Как сообщает Linava, время ожидания на КПП увеличивается. На пункте Мядининкай сейчас ожидает 286 грузовика, среднее время ожидания составляет 49 часов. На КПП Шальчининкай ожидает 99 грузовиков, среднее время ожидания – 15 часов, на пункта Лаворишкес ожидает 80 грузовиков, время ожидания – 19 часов.