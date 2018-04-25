Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1,1 тыс. грузовых автомобилей

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Въезда в Литву из Беларуси ожидают около 1.1 тыс. грузовых автомобилей, сообщил радиостанции LRT генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич.

По его словам, водители грузовиков ожидают в постоянном движущейся очереди, для них не создают условия для отдыха.

«В последнее время ситуация очень сложная, поскольку потерять трое с половиной суток на границе – это слишком большая роскошь. Говорят, что большой поток, какие-то неисправности… На белорусской стороне нет площадок для ожидания, нет условий для того, чтобы спокойно ждать несколько суток», – сказал в пятницу радиостанции представитель Linava.

Очереди на границе с Беларусью образуются и на литовской стороне, пограничники утверждают, что такая ситуация сложилась с марта, когда был введен карантин. Здесь водителям приходится ждать в очередях по 8 часов.

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов, на КПП в Шальчининкай на стоянке ожидания в очереди стоят 34 грузовых автомобиля.