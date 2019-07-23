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Линкявичюс: Литва запаздывает с кандидатурой еврокомиссара

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс считает, что страна запаздывает с решением вопроса по кандидату в члены Еврокомиссии (ЕК). 

«Я тоже считаю, что мы запаздываем, но я об этом говорил уже давно», – сказал министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, не опоздает ли Литва с назначением еврокомиссара.  

По данным министра, еще нет решения по конкретной кандидатуре. 

«Я знаю, что идет отбор, ведутся дискуссии. Насколько мне известно, окончательного решения еще нет», – сказал министр.

По его словам, пока преждевременно говорить о конкретном портфеле, который могла бы получить в ЕК Литва, поскольку сначала страны выражают свои пожелания.

«Точно рано пока говорить о том, на что мы можем надеяться», – добавил Л. Линкявичюс.

ЕК нового состава начнется работу этой осенью.

Правительство Литвы предложит еврокомиссара с одобрения президента и сейма. 

На минувшей неделе Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в ЕК портфель комиссара, связанного с энергетикой, экономикой или охраной внешних границ ЕС.

BNS
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