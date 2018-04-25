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Линкявичюс отклоняет претензии оппозиции относительно помощи из Китая из-за коронавируса

Emanuelis Zingeris/ Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

Оппозиционные консерваторы во вторник предупредили, что получаемая во время коронавирусного кризиса из коммунистического Китая помощь опасна для Литвы, потому что может со временем повлиять на настроения и политические позиции людей.

Представители правительства эти опасения отклоняют — по словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, в сиутации, когда срочно необходимо обеспечить страну средствами защиты, было бы ошибочно руководствоваться идеологическими установками.

Консерватор Эмануэлис Зингерис на заседании Комитета по иностранным делам (КИД) сейма выразил опасения, что помощь из Китая может повлиять на решение правительства относительно участия китайской компании Huawei в создании инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G).

«Мозги нашим людям сейчас промывают с утра до вечера картинками из коммунистического Китая или самолётами российских олигархов», — заявил консерватор Э. Зингерис на заседании КИД.

«Через год это превратится в голосование наших людей за те государства, которые являются нашими противниками», — предупредил политик.

Его соратник по партии Жигимантас Павилёнис заявил, что Китай вместе с Россией во время коронавирусного кризиса «очень активно пользуются своими пропагандистскими средствами, пытаясь дискредитировать НАТО, США, Евросоюз (ЕС).

«Мы уже фактически работаем в рамках пропагандистской машины Китая и России», — сказал Ж. Павилёнис.

20 марта китайцы прислали Литве 20 тыс. медицинских масок, 120 тыс. пар перчаток. Груз оплатила Торговая палата Китая, его безвозмездно доставила компания чартерных авиарейсов KlasJet, входящая в контролируемую предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группу Avia Solutions Group.

На прошлой неделе из Китая в Литву были доставлены закупленные правительством большие грузы медицинских средств защиты и реагентов для коронавирусных тестов. LRT сообщило, что эти грузы доставил в Каунас самолет предприятия российского олигарха.

Л. Линкявичюс уверял, что Литва активно добивается принятия общих решений внутри ЕС и НАТО, однако подчеркнул, что оперативность и цена во время кризиса тоже очень важны.

«Для принятия решения были часы, брали то, что есть, что могут предложить, мы решение приняли и делали, на мой взгляд, правильно. Здесь речь не о какой-то идеологии, и я бы предложил не путать это», — сказал он.

«Время не ждало. В таких количествах, в каких нам нужно, мы могли получить только из Китая», — добавил министр.

Он также подчеркнул, что в дискуссиях с западными партнёрами Литва поднимает вопросы о распространении дезинформации во время кризиса.

 «Промывание мозгов должно быть нашей общей заботой, но давайте отличать разрешение кризиса от такой ситуации, потому что положение требовало очень быстрых и максимально дешёвых решений», — сказал Л. Линкявичюс.

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