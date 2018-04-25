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Лишь 47% женщин трудоспособного возраста работают — ООН

Фото pixabay.com

За последние 20 лет международному сообществу удалось много сделать для улучшения положения женщин и достижения гендерного равноправия, заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лиу Зенмин. 20 октября в организации представили новый доклад «Женщины мира: тенденции и статистика», сообщает Центр новостей ООН.

Лиу Зенмин напомнил о сокращении показателей материнской смертности и детских браков, а также о росте числа законодательных актов, защищающих права женщин, во многих странах.

Вместе с тем он отметил, что во многих сферах отмечается стагнация. Так, например, у женщин по-прежнему нет равных прав на рынке труда: лишь 47% женщин трудоспособного возраста работают. При этом неоплачиваемая работа по дому и уходу за близкими до сих пор распределяется между мужчинами и женщинами неравномерно, что негативно сказывается на экономическом потенциале последних. По статистике, женщины тратят на такую работу в среднем 4,2 часа в день, мужчины — 1,7 часа в день, а в таких регионах, как Северная Африка и Западная Азия, женщины отводят на нее в семь раз больше времени.

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«Во всех регионах мира женщины по-прежнему становятся жертвами различных форм насилия, — напомнил Лиу Зенмин. — Кроме того, пандемия COVID-19 подрывает усилия по достижению гендерного равенства». На фоне пандемии, пояснил замглавы ООН, некоторые женщины — в связи с перераспределением ресурсов в системе здравоохранения — лишились доступа к необходимым медицинским услугам в сфере репродуктивного здоровья. Многим матерям в условиях карантина приходится постоянно присматривать за детьми и помогать им с учебой на дому. Некоторые женщины, подвергавшиеся насилию со стороны партнеров, теперь буквально оказались запертыми в четырех стенах со своими обидчиками.

Из данных доклада также следует, что разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась в странах Евросоюза с 15,7% в 2014 году до 14,8% в 2018-м. Самое большое число женщин, входящих в советы директоров крупнейших публичных компаний, — во Франции, их более 45%. В США женщины в декрете не получают практически никакой поддержки от государства, выяснили авторы документа.

belta.by

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