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Лишившись белорусской нефти, Klaipedos nafta готовится к погрузке битума

Nuotrauka portofklaipeda.lt

Государственная компания Klaipedos nafta, которая лишилась белорусской нефти, во втором полугодии планирует начать погрузку нового продукта — битума, пишет портал lrytas.lt. 

«Мы ищем возможности по нетрадиционным, скорее нишевым нефтепродуктам на рынке. Важно отметить, что большинство терминалов Балтийских стран сталкивается с подобными вызовами — как в силу геополитических обстоятельств, так и из-за связанных с коронавирусом обстоятельств и его влияния на нефтепереработчиков и спрос на нефтепродукты», — сказал порталу коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас. 

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс надеется, что белорусские нефтяные грузы вернутся в порт Литвы и логика победит.  

Министерство транспорта пока не располагает данными, что других белорусских грузов станет меньше или что приняты какие-то конкретные решения по другим белорусским грузам. А в первом квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года фиксируется рост погрузок белорусских удобрений через Клайпедский порт. 

Представители входящей в группу Литовских железных дорог компании грузоперевозок  LTG Cargo говорят, что в настоящее время не получают никаких сигналов от клиентов о вероятных отклонениях от объемов перевозок. 

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