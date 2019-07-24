Лиссабон отказался тратить туристический сбор на бездомных

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На улицах столицы проживает более 300 бездомных.

Накануне городской совет Лиссабона отверг предложение об использовании части доходов, полученных от туристического сбора для расселения бездомных с улиц. По мнению советника по финансовым вопросам Жоау Сарайва, «нет прямой связи между туризмом и проблемой бездомных».

Новая сумма туристического налога была утверждена в португальской столице в январе 2016 года. Туристы должны оплатить 2 евро за ночь, проведенную в отелях и хостелах. Ранее эта сумма составляла 1 евро.

Власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек. Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 — на улице.