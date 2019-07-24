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Лиссабон отказался тратить туристический сбор на бездомных

Фото pixabay.com

На улицах столицы проживает более 300 бездомных.

Накануне городской совет Лиссабона отверг предложение об использовании части доходов, полученных от туристического сбора для расселения бездомных с улиц. По мнению советника по финансовым вопросам Жоау Сарайва, «нет прямой связи между туризмом и проблемой бездомных».

Новая сумма туристического налога была утверждена в португальской столице в январе 2016 года. Туристы должны оплатить 2 евро за ночь, проведенную в отелях и хостелах. Ранее эта сумма составляла 1 евро.

Власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек. Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 — на улице.

azertag.az

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