Лиссабон закроют для въезда и выезда

На выходные въезд в пригород Лиссабона и выезд из него будут перекрыты. В регионе португальской столицы наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Запрет вступит в силу днем пятницы, 18 июня. Об этом сообщает Associated Press.
«Мы понимаем, что запрет непрост и что это не то, чего хотят люди, но мы считаем необходимым защитить остальную часть страны», — заявила на брифинге пресс-секретарь португальского правительства.
Запрет не распространяется на рейсы из аэропорта Лиссабона и служебные поездки. Однако на въездах в город будут стоять полицейские пункты контроля, которые будут проверять путешественников: симптомы коронавируса и справки подтверждающие отсутствие инфекции.
По мнению экспертов, вспышка коронавируса в регионе Лиссабона связана с распространением штамма «Дельта».
В четверг в Лиссабоне зарегистрировали 254 случаев коронавируса, тогда как на остальной территории страны — всего 90.
Городские власти Лиссабона заявили, что с 1 июля в столице начнут открывать центры вакцинации, которые будут работать ежедневно с утра до ночи. Власти Лиссабона таким образом хотят ускорить темпы вакцинации населения в городе.korrespondent.net