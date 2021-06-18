Лиссабон закроют для въезда и выезда

Запрет не распространяется на рейсы из аэропорта Лиссабона и служебные поездки. Однако на въездах в город будут стоять полицейские пункты контроля, которые будут проверять путешественников: симптомы коронавируса и справки подтверждающие отсутствие инфекции.

По мнению экспертов, вспышка коронавируса в регионе Лиссабона связана с распространением штамма «Дельта».

В четверг в Лиссабоне зарегистрировали 254 случаев коронавируса, тогда как на остальной территории страны — всего 90.

Городские власти Лиссабона заявили, что с 1 июля в столице начнут открывать центры вакцинации, которые будут работать ежедневно с утра до ночи. Власти Лиссабона таким образом хотят ускорить темпы вакцинации населения в городе.