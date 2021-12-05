Литература сближает Восток и Запад

Трудно переоценить значимость того факта, что на вручение диплома лауреата V Международного литературного фестиваля «Балтийский Гамаюн» в номинации «Проза» и прилагающейся к диплому фирменной статуэтки прилетела из далекого Азербайджана Ульвия Гейдарова, а поздравить ее и поддержать пришли на церемонию награждения советник посольства Азербайджанской Республики в Литве господин Атеш Гырхыев с супругой.

На церемонии присутствовал и советник посольства Российской Федерации в Литве господин Андрей Сергеевич Гасюк. Он вручил благодарность секретарю правления РО МАПП Раисе Мельниковой, высоко оценив вклад в развитие русской культуры в Литве.

В свою очередь, Лев Месенгисер вручил награду Международной ассоциации писателей и публицистов председателю Русского собрания Литвы Людмиле Рябенко-Зонн «За развитие литературной критики в современной Литве». В своем ответном благодарственном слове Л. П. Рябенко-Зонн выразила мнение, что «умение отыскать литературные силы, организовать их и направить в актуальное русло – это константный характер работы ассоциации, ярко проявившийся в выпуске альманаха «Ступени»-2021, посвященном великому Достоевскому, его 200-летнему юбилею». Л. П. Рябенко-Зонн выразила надежду, что «заветы русского гения – всеотзывчивость, всемирность, братское начало в людских отношениях – будут и впредь неизменными в деятельности МАПП».

На церемонии награждения выступила с приветственным словом и представитель Дома национальных общин госпожа Рита Новикене. Выступление прозвучало на литовском языке и было переведено Эляной Суодене на русский язык.

Несомненным украшением заключительного этапа фестиваля «Балтийский Гамаюн»-2021 и презентации литературного альманаха «Ступени»-2021 явилось выступление актера Русского драматического театра Литвы Юрия Щуцкого на тему «Достоевский и Русский драматический театр». С блистательным прочтением отрывка из творчества Ф. М. Достоевского выступил и коллега по сцене господин Александр Агарков.

Ведущая церемонии награждения лауреатов и дипломантов литературного конкурса «Балтийский Гамаюн»-2021, а также председатель жюри фестиваля д. г. н. Эляна Суодене говорила о том, что сегодня, когда человечество проходит по кромке хаоса, когда происходит смена смысловой матрицы, когда одним из основных вызовов современности является вопрос о том, что является реальностью, любой акт расширения гуманитарного поля приобретает особый вес, поскольку снижает уровень напряжения в человеческом взаимодействии. Согласно Э. Суодене, литературный фестиваль «Балтийский Гамаюн» – выражение коллективного сознания и подсознания, поскольку авторы присланных текстов являются предствителями разных стран и континентов. В их литературных трудах не только отражается историческая память, но и явственно проявляется рефлексия переживаемого момента, актуализируя поиск спасительных горизонтов. Вместе с тем человек в литературных текстах предстает во всей своей противоречивой сущности, противясь тем самым насаждаемой в подсознание упрощенной модели человеческого естества. Кроме того, в художественных текстах литераторы, стремясь к совершенству формы произведения, тем самым возвращают ощущение целостности и гармонии, столь необходимые миру. «Красота спасет мир» – эти слова принадлежат Ф. М. Достоевскому. Сходная мысль выражается классиком цивилизациологии Сэмюэлом Хантингсоном: «Исход войны цивилизаций будет решаться не на поле битвы, а на поле культуры».

Парадоксальным образом стремление к преодолению фрагментации всечеловеческой культуры жюри фестиваля по мере своих возможностей выразило в присуждении звания лауреата как в номинации «Поэзия», так и в номинации «Проза» литераторам из Азербайджана, как уже было отмечено ранее. Восхищение жюри вызвали поэтические тексты Саиды Субхи из Баку, и жюри единодушно присудило ей звание лауреата I степени в номинации «Поэзия».

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали также Владимир Люблинский (Литва), Инесса Ганкина (Беларусь), Евгений Прудченко (Казахстан). Лауреатами в номинации «Публицистика» стали Раиса Мельникова (Литва) и Лайма Дебесюнене (Литва).

Дипломами фестиваля награждены Наргиз Багирова (Азербайджан), Ламея Гасан-заде (Азербайджан), Валентина Киселева (Литва), Иван Кунцевич (Латвия), Александр Окнянский (Израиль), Наталия Шабло (Россия), Виталий Шлабович (Беларусь).

Вторая часть мероприятия была посвящена презентации 7-го выпуска литературного альманаха «Ступени». Прелюдией литературных чтений послужил показ созданного Дорой Месенгисер видеофильма, красочного и лиричного, о деятельности МАПП, и масштаб этой деятельности был выражен еще рельефнее. Далее об альманахе «Ступени»-2021 рассказала главный редактор альманаха Эльвира Поздняя.

Юлия Мяшкерявичене выступила с прочтением авторского текста, опубликованного в альманахе.

Украшением фестиваля стало исполнение гимна «Балтийского Гамаюна» (слова Э. Суодене, музыка Л. Королевой). Подлинным подарком фестивалю можно назвать исполнение Натальей Краутер русских романсов под аккомпанемент Лидии Королевой.

Эдуард Кирьяцкий исполнил песню «Хуторок», которая упоминается в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Фотохудожник Валерий Зубаков представил авторскую выставку классического портрета, которая вызвала большой интерес у присутствовавших.

«Красота спасет мир». Подлинная Красота невозможна без Истины и Добра, утверждаемых художниками слова на страницах литературного альманаха «Ступени» и международного литературного фестиваля «Балтийский Гамаюн».

Беата Вишняускайте, специально для газеты «Литовский курьер»

Фото В. Зубакова

