Litgrid будет вести переговоры о новой торговой методике с эстонцами и латышами

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На фоне попыток Литвы договориться с другими Балтийскими странами о солидарном бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) литовский оператор сети ЛЭП Litgrid направил а латвийским и эстонским коллегам скорректированный проект методики торговли электроэнергией с Россией.

Это было сделано после того, как в ноябре Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы не утвердил новую методику, согласованную операторами и министрами энергетики трех стран, поскольку она не отвечает интересам Литвы.

«Litgrid сделала изменения и направила обновленное предложение по методике операторам Латвии и Эстонии. Дальнейшие шаги будут планироваться после получения ответов операторов», – сообщил BNS в Litgrid.