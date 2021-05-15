Litgrid просит Nord Pool начать расследование методики, применяемой в Латвии и Эстонии

Фото pixabay.com

Поскольку Латвия и Эстония применяют не согласованную с Литвой методику торговли электроэнергией с третьими странами, и таким образом нарушают интересы литовских потребителей и искажают рынок, оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid попросил оператора рынка — биржу Nord Pool начать расследование.

Кроме того, Litgrid обратилась к латвийскому оператору AST по поводу нарушений в установлении пропускной способности для импорта электроэнергии из России.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис сообщил, что поскольку Литва не торгует белорусской электроэнергией после запуска Белорусской АЭС в Островце, коммерческий импорт из России в Балтийские страны осуществляется через Латвию, однако реально эта торговля осуществляется в основном за счет физических потоков из Беларуси в Литву.

Данные мониторинга потоков электроэнергии свидетельствуют о том, что часть импортируемой Латвией «российской» электроэнергии на самом деле производится в Беларуси, утверждает Litgrid.

«Ситуацию еще больше осложняет то, что официально коммерчески электроэнергия поступает из Латвии в Литву, таким образом, без нужды резервируются мощности линий, соединяющих страны, хотя физически электроэнергия просто попадает напрямую из Беларуси в Литву. По причине этой искусственной резервации сокращаются возможности импорта электроэнергии Литвой из Финляндии и Эстонии, поэтому цена на нее в Литве, по сравнению с Латвией и Эстонией, выше», – пояснил Р. Масюлис.

«Вся эта схема, применяется латвийской AST без одобрения Литвы, необоснованно повышает цены на электроэнергию для литовских потребителей и противоречит литовским законам», – заверил он.

В понедельник Минэнерго заявило, что Латвия и Эстония в одностороннем порядке применяет методику торговли с Россией, что может стоить литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год.

Литва, при посредничестве Еврокомиссии, добивается новой методики.