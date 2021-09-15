Litgrid сократила пропускную способность перемычки ЛЭП Литвы с Беларусью

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Литва со среды ограничила доступ электроэнергии с Белорусской АЭС в Остравце (БелЭАС) на рынок стран Балтии. В результате Латвия сможет торговать с Россией только на основе реальной пропускной способности линии электропередачи (ЛЭП) между Латвией и Россией.

Литовская компания передачи электроэнергии Litgrid в среду снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

Ренатас Поцюс, являющийся председателем Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), ранее заявлял BNS, что объем торговли Латвии с Россией в таком случае должен сократиться примерно до 320 мегаватт.