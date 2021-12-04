Litgrid учреждает Центр синхронизации

Правительство одобрило 15 проектов программы синхронизации особого государственного значения. Четыре из них уже реализованы. К концу этого года будет завершено почти 40% всех работ.

Синхронизация — это самый важный проект в области энергетической безопасности и приоритетный проект ЕС в странах Балтии, общая стоимость которого будет достигать 1,65 млрд евро.