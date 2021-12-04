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Litgrid учреждает Центр синхронизации

Фото enmin.lrv.lt

В свете синхронизации электросетей Литвы с материковой Европой, оператор системы передачи электроэнергии Litgrid создает Центр реализации программы синхронизации.

«Изменение структуры отражает внимание, уделяемое синхронизации и стратегическую важность программы. У нас впереди четыре решающих года реализации проектов, и мы должны обеспечить плавное их завершение», — отметил в пресс-релизе генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис. 

Новый центр должен заработать к концу 2025 года.

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Правительство одобрило 15 проектов программы синхронизации особого государственного значения. Четыре из них уже реализованы. К концу этого года будет завершено почти 40% всех работ.

Синхронизация — это самый важный проект в области энергетической безопасности и приоритетный проект ЕС в странах Балтии, общая стоимость которого будет достигать 1,65 млрд евро.

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