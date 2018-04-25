Литовцам, находящимся Италии, рекомендуется уехать– посол

Он утверждает, что у литовцев, как и у граждан других стран, есть возможность вернуться домой.

«На сегодняшний день сообщение с Италией не прекращено, не закрыто. Италия не изолирована – есть рейсы, некоторые авиакомпании отозвали полеты или сократили число рейсов, но все же они есть», – утверждает посол.

«Отправление домой является той причиной, по которой людям разрешают передвигаться. Возможность вернуться у людей есть, и любой может ею воспользоваться», – сказал он.

По данным посла, в данный момент в Италии могут находиться около 6 тыс. временно прибывших туда литовских граждан, также пока не данных о том, что кто-то из них или из постоянно проживающих там литовцев заразился коронавирусом.

«На сегодняшний день у нас нет ни одного факта заражения гражданина Литвы этим вирусом», – сказал посол Литвы в Италии.

Он также добавил, что и посольство прибегло к превентивным мерам.

«Мы работаем, посольство функционирует. Мы предпринимаем меры – дезинфекция, у нас есть маски, мы не пожимаем руки, сократили контакты, с сегодняшнего дня у людей есть возможность работать удаленно», – сказал Р. Шлепавичюс.

В мире сейчас зарегистрировано более 114,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, а также более 4 тыс. смертей.

Италия является крупнейшим очагом коронавируса в Европе – вся территория страны объявлена красной зоной. В этой стране в целом зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заражения и 463 смертей.

В Литве до сих пор единственный подтвержденный случай заражения у жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны в конце февраля.