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Литовцам Венесуэлы будет предоставляться помощь при переезде в Литву

Фото pixabay.com

Литовцы Венесуэлы, которые из-за обострения политической ситуации в этой стране пожелают переехать в Литву, получат помощь.

Литовское правительство в среду утвердило предложение МИД, которое, по данным министерства, будет актуально примерно для 50 граждан Литвы и лиц литовского происхождения, которые рассматривают возможность переезда на жительство в Литву.

Просьбы литовцев Венесуэлы о предоставлении им статуса перемещенных лиц будут приниматься до октября 2020 года.

По оценкам МИДа, на первом этапе из Венесуэлы будет перемещено около десяти человек, что в 2019-2020 гг. обойдётся стране примерно в 130 тыс. евро.

Программа перемещения будет осуществляться в соответствии с законом, вступившим в силу в этом году, который позволяет возместить расходы по переезду на вывоз и оказывать другую государственную поддержку литовцам, проживающим в странах, что находятся в зоне кризиса.

По данным правительства, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения.

Венесуэла уже на протяжении нескольких лет сталкивается с политическим, экономическим и гуманитарным кризисом.

Несколько лет назад Литва предприняла подобную инициативу, когда государство помогло переехать в страну литовцам из Восточной Украины.

BNS

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