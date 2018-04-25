Литовцы Польши считают помощь общине со стороны Варшавы недостаточной

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Литовцы Польши считают, что с ростом цен и зарплат, средства выделяемые польским правительством, становятся недостаточными, чтобы содержать литовскую прессу и проводить культурные мероприятия.

Главный редактор портала новостей punskas.pl и директор издательства Ausra Сигита Биргелис сказал BNS, что все находящиеся в Польше национальные меньшинства в этом году разделили между собой 16 млн злотых (3,8 млн евро) – почти столько же, сколько и в прошлом году. Почти не изменилась и сумма, выделяемая литовцам Польши.

«Помощь, сходная с прошлогодней, но это означает, что она значительно меньше, потому что в Польше с января на 15% выросла минимальная зарплата, и это очень много. Работники Ausra получают минимальные зарплаты, чего дотация не компенсирует, самому издательству Ausra и другим будет значительно сложнее, чем было в прошлом году», – сказал С. Биргелис.

По его словам, польское Министерство внутренних дел и администрации просило сократить получателей помощи свои потребности на 15-20%, однако после протестов общин, было решено не урезать помощь.