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TOP,Новости,Общество

Литовцы Польши считают помощь общине со стороны Варшавы недостаточной

  • Фото pixabay.com

Литовцы Польши считают, что с ростом цен и зарплат, средства выделяемые польским правительством, становятся недостаточными, чтобы содержать литовскую прессу и проводить культурные мероприятия. 

Главный редактор портала новостей punskas.pl и директор издательства Ausra Сигита Биргелис сказал BNS, что все находящиеся в Польше национальные меньшинства в этом году разделили между собой 16 млн злотых (3,8 млн евро) – почти столько же, сколько и в прошлом году. Почти не изменилась и сумма, выделяемая литовцам Польши.  

«Помощь, сходная с прошлогодней, но это означает, что она значительно меньше, потому что в Польше с января на 15% выросла минимальная зарплата, и это очень много. Работники Ausra получают минимальные зарплаты, чего дотация не компенсирует, самому издательству Ausra и другим будет значительно сложнее, чем было в прошлом году», – сказал С. Биргелис.

По его словам, польское Министерство внутренних дел и администрации просило сократить получателей помощи свои потребности на 15-20%, однако после протестов общин, было решено не урезать помощь.

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«Я не знаю, как с белорусскими, украинскими журналами, которые получают дотации, могу лишь сказать, что с учетом инфляции и поднятия минимальной зарплаты, в случае с литовскими, сумму, которая равна прошлогодней на самом деле оказывается меньше почти на 20%», – пояснил он.

Как отмечает punskas.pl, основную часть дотаций среди литовских инициатив получил журнал Ausra, выходящий раз в две недели – на его издание выделено 300 тыс. злотых (70,5 тыс. евро), на слет общины литовцев выделено 23 тыс. злотых (5,4 тыс. евро).

Еще по 13 тыс. злотых (около 3 тыс. евро) получили театральный фестиваль, праздник хоров и фестиваль народных хоров.  На празднование 87-летия полета Дарюса и Гиренаса выделено более 7 тыс. злотых (около 1,7 тыс. евро).

В отличие от прошлого года, в этом году не выделена помощь на проведение художественного конкурса, концерта в честь Дня независимости Литвы, празднование Йонинес (Иванова дня) и издание книг, поэтому на фоне роста зарплат придется сокращать и число работников издательств.   

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