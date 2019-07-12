Литовец Г.Еглинскас назначен заместителем Генсекретаря НАТО

Фото kam.lt/Альфредаса Плядиса

Вице-министр обороны Литвы Гедримас Еглинскас назначен заместителем генерального секретаря НАТО по организационному управлению.

«Надеюсь, что мой глобальный опыт в частном и государственном секторах поможет реализовать необходимые изменения в НАТО и укрепить альянс, являющийся важнейшим гарантом безопасности Литвы», – цитируются в сообщении министерства обороны слова Г. Еглинскаса.

Впервые в руководстве НАТО приступает к работе представитель Литвы. К новым обязанностям Г. Еглинскас приступит в октябре.

На должности заместителя Генсекретаря НАТО он будет отвечать за управление институционными изменениями НАТО: политику в сфере человеческих ресурсов, планирование бюджета, информационные технологии, связи с другими организациями структуры НАТО и за обеспечение повседневной деятельности штаб-квартиры НАТО.

Г. Еглинскас работал вице-министром обороны Литвы с февраля 2017 года и отвечал за закупки системы обороны. После централизации закупок, в 2018 году было создано Агентство оборонных ресурсов, что позволило сделать их более эффективными и рациональными.

До работы замминистром Г. Еглинскас был вице-президентом по корпоративному банкингу банка ​Citigroup, также был финансовым специалистом этого банка в Сингапуре, Сиднее и Токио. ​Он является выпускником американской Военной академии в Вест-Пойнте, где получил степень бакалавра политических наук. У него также есть степень магистра национальной безопасности Джорджтаунского Вашингтонского университета и степен магистра в сфере администрирования.

40-летний Г. Еглинскас также является офицером запаса литовской армии, ранее он служил в Батальоне мотопехоты им. Великого князя Литвы Альгирдаса в Рукле, был офицером разведки во Втором департаменте оперативных службы при Минобороны.

С 2014 года НАТО возглавляет норвежец Йенс Столтенберг.

BNS