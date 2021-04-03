Литовская армия: поток дезинформации в прошлом году вырос на 18%

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За 2020 год в Литве установлено 3412 случаев враждебной или недружественной информационной деятельности и названо 10 враждебных информационных операций – на 18% больше, чем в 2019 году, сообщил Департамент стратегической коммуникации.

Основными целями дезинформации оставалось членство Литвы в НАТО и Евросоюзе, укрепление сил Альянса в Балтийском регионе, двухсторонние и международные отношениях, стремление к энергетической независимости, экономическая стабильность, история и соцобеспечение.

В марте прошлого года, когда был введен карантин, количество информационных инцидентов выросло на 179%, а в апреле – на 323%. Чаще всего фиксировались теории заговора, которыми через социальные сети, как основную платформу распространения, пользовались отдельные «антипрививочники» и их организации.

Распространялась не соответствующая реальности информация о том, что COVID-19 является вирусом, созданным искусственно и биологическим оружием секретных служб США. Спекулировали на тему мнимых планов фармкомпаний или правительств начать массовую вакцинацию населения и распространение сети 5G под прикрытием пандемии.

Ситуация с COVID-19 также побудила деятелей третьих стран и неправительственных деятелей распространять сомнения и сообщения негативного характера о лечении коронавируса, об усилиях международных организаций и ведомств по управлению кризисом.

После того, как Литва усомнилась в прозрачности состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси и выразила поддержку лидеру оппозиции Светлане Тихановской, на Литву стали оказывать широкомасштабное информационное давление. Литву обвиняли во вмешательство во внутренние дела Беларуси, в организации протестов против режима Александр Лукашенко, в их поддержке и финансировании.

С начала 2020 года против Литвы, НАТО и союзников было осуществлено десять враждебных информационных операций, из которых семь состояли из информационных и кибернетических инцидентов.

Армия подчеркивает, что в прошлом году враждебные операции отличались более широким масштабом и более высоким уровнем подготовки, знаниями о процессах на международном и национальном уровне.

Для атак чаще всего пользовались интернет-порталами, социальными сетями и электронной почтой. В ходе киберинцидентов были выявлены взломы, незаконные подключения к региональным СМИ, сайтам госведомств и муниципальных организаций, имитировались электронные письма государственных органов власти.