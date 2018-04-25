Литовская Avia Solutions Group покупает исландскую грузовую авиакомпанию

Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобретает обосновавшуюся в Исландии грузовую авиакомпанию Bluebird Nordic.
Договор с BB Holding ehf. о приобретении 100% акций компании Bluebird Nordic был подписан 24 января, сообщила группа.
Сумма сделки не разглашается.
Г. Жемялис утверждает, что с этим приобретением Avia Solutions Group выйдет в бизнес аренды грузовых самолетов узкого корпуса (по принципу ACMI, когда одна авиакомпания (лизингодатель) предоставляет в аренду самолёт, полный экипаж, техобслуживание и страхование самолета — BNS).
«Мы являемся крупнейшей группой, предоставляющей услуги ACMI в пассажирском транспорте, обладающей одной из крупнейшей в Европе компанией корпоративных авиалиний – сейчас ассортимент наших услуг пополнится и очень важными операциями грузовых перевозок», – отметил в пресс-релизе Г. Жемялис.
Как говорится в сообщении, у Bluebird Nordic шесть Boeing 737 freighter и она осуществляет планируемые и чартерные рейсы, предлагает услуги импорта и экспорта грузов в Исландию и из нее.
В 2018 году консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом, выручка группы выросла на 25% до 420 млн евро.
У компании 67 представительств и производственных центров во всем мире, в них работают более 5 тыс. человек.
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