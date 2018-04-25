Литовская Avia Solutions Group покупает исландскую грузовую авиакомпанию

«Мы являемся крупнейшей группой, предоставляющей услуги ACMI в пассажирском транспорте, обладающей одной из крупнейшей в Европе компанией корпоративных авиалиний – сейчас ассортимент наших услуг пополнится и очень важными операциями грузовых перевозок», – отметил в пресс-релизе Г. Жемялис.

Как говорится в сообщении, у Bluebird Nordic шесть Boeing 737 freighter и она осуществляет планируемые и чартерные рейсы, предлагает услуги импорта и экспорта грузов в Исландию и из нее.

В 2018 году консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом, выручка группы выросла на 25% до 420 млн евро.

У компании 67 представительств и производственных центров во всем мире, в них работают более 5 тыс. человек.